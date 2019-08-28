Ağrı'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı bilgilendirme toplantısı

28.08.2019 15:59

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür ve Kongre Merkezinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bilgilendirme toplantısında düzenlendi.



Düzenlenen bilgilendirme toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Değerlendirme üst kurulunun görevleri, AR-GE şubesinin görevlerin, RAM Müdürlüğünün görevleri, Özel Öğretim Şube Müdürlüğü'nün görevleri, Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri şubesinin görevleri, Hayat Boyu Öğrenme şubesinin görevleri, İnsan Kaynakları şubesinin görevleri, İlçe Kurullarının görevleri, okul kurullarının görevleri gibi konularda sunum yaptı.



Tekin'in konuşmalarının ardından konuşma yapan İl Valisi Süleyman Elban Ağrı'da eğitim alanında ses getiren çalışma olan KODLAĞRI projesi hakkında bilgiler vererek, "Kodlama eğitimi konusunda dünya ile yarışmak durumundayız" dedi.



Ağrı'nın özellikle bölge de tercih edilen bir şehir haline gelmesi için yaptıkları çalışmalara heyecanla devam edeceklerini belirten Elban, konuşmasında Ağrı'da verilen kodlama eğitiminin Ağrı'yı eğitim noktasında eskiden bulunduğu yerden daha yüksek yerlere çıkarttığını vurguladı. Elban, "Kodlama eğitimi konusunda dünya ile yarışmak durumundayız. Onun için dünyadaki başarılı ülkeleri takip edip, onlardan bir şey alarak üzerine koymaya devam edeceğiz" ifadeleriyle kodlama eğitiminin öneminin altını çizdi.



"Biz KODLAĞRI projesi ile bu başarıyı yakaladık"



Ağrı'da eğitim camiasında bir fark oluşturmak için somut bir başarı hikayesiyle yola çıkılması gerektiğini değinen Elban, KODLAĞRI projesiyle bu başarı hikayesini yakaladıklarını vurgulayarak, "Biz KODLAĞRI projesi ile bu başarıyı yakaladık. Bizim dışımızdaki 80 ilde bu eğitimi alan öğrenci sayısını 6-7'ye katladık. Sadece yaygın olarak eğitim vermekle kalmadık, eğitim düzeyini de çok yükselttik. Haziranda öğrenci ve öğretmenlerimizi yurt dışına götürdüğümüzde oradaki üniversite ve uluslararası düzeyde söz sahibi şirketlerin temsilcileri, öğrencilerimizin kalitesine bayıldı. Onların düzeylerine hayran kaldı" ifadelerini kullandı.



Ağrı'da eğitim anlamında daha büyük başarılara ulaşmak istediklerini ve bu anlamda duyduğu heyecanı dile getiren Elban, başarılara ulaşmak için öncelikle okullarda mutlu ve huzurlu bir ortamın sağlanmasının önemli olduğunu belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Benim eğitim öğretimdeki hayalimi her yıl 3-5 basamak atlayarak inşallah çok kısa sürede gerçekleştirebiliriz. Okullarımızda öğrencilerimizi kendi yavrularımız gibi görüp öyle davranmamız gerekiyor. Okullarımızda kodlama olmazsa olmazımız. Bu ilin çocukları Türkiye ve dünyada mutlaka bilişim konusunda söz sahibi olacak. Bundan geriye dönüş yok. Bu yıl 160 binin üzerinde öğrencimizle bu işe devam edeceğiz. Önümüzdeki ay itibariyle ilimizin tamamına yaygınlaştırıp, eğitim kalitemizi daha da yükseltmek istiyoruz. Artık 'Biz kodlama eğitimi veriyoruz'u konuşmayacağız, bu işteki kaliteyi konuşacağız. Kodlama eğitimi konusunda dünya ile yarışmak durumundayız. Onun için dünyadaki başarılı ülkeleri takip edip, onlardan bir şey alarak üzerine koymaya devam edeceğiz."



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bilgilendirme toplantısı programına, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Vali Süleyman Elban, müdür yardımcıları, ilgili birim yöneticileri, okul müdürleri ve idareciler katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA