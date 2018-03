Ağrı'da 2018 Yatırım Yılı Olacak

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, kentte yeni yapılacak AVM, sosyal alanlar, peyzaj ve altyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 220 milyon liralık yatırım gerçekleştirileceğini söyledi.

Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Elban, kentte yapımına başlanan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı'nın İran'la turizm ve ticaretini geliştirmeye yönelik son dönemlerde yaptıkları çalışmaları hatırlatan Elban, "Bizim derdimiz İran'dan çok sayıda misafirin ilimize gelip konaklaması, ilin ekonomisine katkı sunması. Ayrıca vatandaşlarımızın da İran'a gidip ticaret yapmasını istiyoruz. Bu nedenle 4 araç kiraladık. Araçlarımız dolu gidip geliyor. Son olarak iki sınır kapımız arasına da ücretsiz 2 servis bıraktık. Cuma günü Sarısu Ticaret Merkezi'nin ihalesine çıkıyoruz. Dükkan, yanına gümrük binası, restoran, mescit gibi sosyal alanlarıyla birlikte olacak." diye konuştu.

Ağrı'ya 220 milyon liralık yatırım

Elban, kentte yeni park, nikah salonu, sosyal alanlar, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları gibi birçok projenin de başlayacağını bildirdi.

Çevre iller ve özellikle İranlılara hitap edecek büyük bir alışveriş merkezinin de yapılacağını anlatan Elban, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle bu ay sonu veya gelecek ay başında AVM'nin ihalesini yapıyoruz. AVM ile ilgili bir firmaya fizibilite ve teknik rapor hazırlattık. Firmaya, AVM'nin 500 bin nüfuslu Ağrı, 200 biner nüfuslu Iğdır ve Muş'un Bulanık ilçesi ile 900 bin nüfuslu bölgeye ve sayısı belli olmayan İranlılara hitap edeceğini belirttik. Ona göre büyük bir AVM yaptırıyoruz. AVM'de ortalama 140-150 tane iş yeri olacak. Bunlardan belki 10-15 tanesi ulusal marka olacak. Diğerleri yerele bayilik veriyor zaten. Oradaki 135-140 iş yeri yine Ağrılının olacak. AVM'nin 120 milyon liraya mal olacağını düşünüyoruz. Oraya bir de otel koyacağız. Diğer saydığım projelerin de yine 100 milyon liranın üzerinde olacağını tahmin ediyorum."



Eleşkirt ilçesindeki kayak tesisini de aktif hale getireceklerini anlatan Elban, bunun dışında nisan ayının ilk haftasında şehir merkezinde sıcak su ( kaplıca suyu) için sondaj vurulacağını söyledi.

Elban, "Orada yapılacak oteller, kentin yatak kapasitesine ciddi bir ivme kazandıracak. Kaplıca, turizme inanılmaz bir destek olacaktır. Şehir merkezinde olacağı için hem şehir, hem de kaplıca otel olacak. Orada 8 dönüm yerimiz var. Otelleri oraya düşünüyoruz. Eğer su bizim düşündüğümüz 70 derecenin üzerine çıkarsa şehrin ısıtmasını da planlıyoruz." dedi.

-"Seneye kış olsun diye dua edeceğiz"

Kış mevsiminin önceki yıllara göre daha yağışsız geçtiğini anımsatan Elban, hava sıcaklıklarındaki ani yükseliş ve düşüşlerin asfalt zemine büyük hasar verdiğine değindi.



"Bu yıl karla mücadele çalışmalarında tasarrufumuz oldu diye çok seviniyordum." diyen Elban, şöyle devam etti:

"Ama her gece sıfırın altında 7-8 derece, gündüz artı 3-4 derece sıcaklık bir tane sağlam yol bırakmadı. Geçen yıl kasımda donuyor, nisanda çözülüyordu ve yollar bozulmuyordu. Şimdi her akşam don, her sabah çözülme ve alt yapı da sağlam olmayınca sonuç bu oldu. Meteoroloji pazar gününe kadar yağışlı gösteriyor. Yaptıklarımız da ilk yağmurda patlayacak gibi. Havanın ilk başta avantajımıza olacağını düşünüyorduk. Bir milyon liraya yakın mazot tasarruf ettik. Ama sonradan anladık ki seneye kış olsun diye dua edeceğiz."