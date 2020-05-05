Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
05.05.2020 21:33 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:33
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt'ta teröristler eyleme fırsat bulamadan etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi" denildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de bildirildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA