Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt'ta teröristler eyleme fırsat bulamadan etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi" denildi.Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de bildirildi.

Kaynak: DHA