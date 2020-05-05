Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
05.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:14

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendi.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, atışa hazırlanmış 2 roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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