Ağrı'da 2 caddede, maske takma zorunluluğu getirildi
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Ağrı'da 2 caddede, maske takma zorunluluğu getirildi

AĞRI Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhuriyet ve Eski Van Caddeleri'nde maske takmayı zorunlu hale getirdi.

Ağrı'da 2 caddede, maske takma zorunluluğu getirildi
23.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:49

AĞRI Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhuriyet ve Eski Van Caddeleri'nde maske takmayı zorunlu hale getirdi. Kararla birlikte vatandaşların maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü. 

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlara, 23 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takma zorunluluğu getirilmesine karar vermiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

VATANDASLAR KARARA UYDUKarar üzerine 2 caddenin giriş ve çıkışlarında, polis ekipleri anonslar ile vatandaşları maske takmaları yönünde uyardı. Maskesiz olanların caddelere girişine izin vermedi.'Geç alınmış bir karar'Eski Van Caddesi'nde esnaf olan Harun Özer, karardan memnun olduklarını dile getirerek, "Bence Ağrı'da maske takma zorunluluğu daha önce alınmalıydı. İnsanlarımız bana bir şey olmaz havasındaydı. Karar çok iyi oldu. Müşterilerimiz bugün itibariyle maske kullanıyor. İçeriye maskeyle alıyoruz ama dışarıda kurala uymayanlar da var" dedi.

Esnaf Mehmet Aslan da alınan kararın önemli olduğunu ifade etti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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