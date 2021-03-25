Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
25.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:00
Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Mart'ta Fatih Mahallesi'nde bir kamyonet ile minibüsün kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden sorgulanan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez