Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

25.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:00
Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Mart'ta Fatih Mahallesi'nde bir kamyonet ile minibüsün kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Jason Statham
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ersun Yanal Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:05:34. #1.14#
title