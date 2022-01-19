Ağrı'da 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
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Ağrı'da 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

- Ağrı'da 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapandı.

AĞRI (İHA) - - Ağrı'da 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

AĞRI - Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Evden işe gitmek için çıkan vatandaşlar kar altında kalan arabalarını temizlerken etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri 82 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekip ile ulaşımın sağlanabilmesi için seferber oldu.

Ağrı'da 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Ağrı'da 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Ağrı'da 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

Ağrı, kar, Güncel, Haber

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