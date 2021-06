Ağrı'da 1500 kişi kapasiteli modern il halk kütüphanesi kurulacak

Ağrı'da, gençlerin iyi bir ortamda ders çalışabilmeleri için 8 bin metrekare kapalı alanı bulunan 1500 kişi kapasiteli yeni il halk kütüphanesinin yapımı için protokol imzalandı.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonu'nda "Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi Tanıtım Toplantısı ve protokol imza töreni düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Ağrı Valisi Osman Varol, kentte genç nüfusun fazla olduğunu ve bu gençlerin gittikleri birçok ortamda ders çalışabilecekleri mekan talep ettiğini söyledi.

Kentte yapmayı planladıkları il halk kütüphanesinde eğitim sınıfları, beceri atölyeleri, okuma salonları, özel çalışma alanları, konferans salonu ve cep sineması gibi çeşitli bölümlerin olacağını belirten Varol, şunları belirtti:

"Bir yönetici olarak şükretmemiz lazım. Gençler bizden sıcak ortamda ders çalışabilecekleri kütüphane istiyor, bir mekan istiyor. Benden alakasız, kültürümüzün dışında, sonu kötüye varacak şeyler istemiyor. Biz de çocuklarımızı alışveriş merkezleri ya da farklı ortamlardan kurtarıp kütüphanelerde vakit geçirmelerini istiyoruz. Kütüphanenin kurulacağı 8 bin metrekarelik kapalı alan ilimiz için iyi bir alandır. Burada 1500 kişi aynı anda oturup ders çalışabilecek."

Varol, kentte kış mevsimlerinin çetin ve uzun geçtiğini, bunun yanı sıra hanelerdeki nüfusun fazla olduğunu vurgulayarak, kütüphanenin yapılmasıyla öğrencilerin rahatlıkla buraya gelip sıcak ortamda ders çalışabileceklerini anlattı.

Kentte her alanda projeleri hayata geçirip iyi hizmetler yapmak istediklerini ifade eden Varol, "Biz diyoruz ki Anadolu insanı her şeyin en iyisine layıktır. Anadolu'nun çocukları, dünyanın neresinde herhangi bir alanda en yüksek standart varsa o standarda layıktır. Ağrımızın çocukları da aynı şekilde her şeyin en iyisine layıktır. Dolayısıyla onlara dünya standartlarına bir hizmet sunmak isliyoruz." dedi.

Dünyada ilk kütüphaneler Mezopotamya'ya kuruldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise kütüphaneye yakın olan insanların şiddetten ve silahtan uzak durduğuna, dünya tarihine baktıklarında ilk kütüphanelerin kurulduğu yerlerin Mezopotamya olduğuna dikkati çekti.

Sayan, şunları kaydetti:

"Maalesef yıllarca kendi öz gelenek ve göreneklerimizden uzaklaşarak sadece Avrupa'nın, modern çağın bazı reklamları ve algılarına kurban edilerek bu bölgedeki kültürel faaliyetlere yönelik çalışmaları belki de yeterince yapamadık. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde bu alanda çok büyük çalışmalar yapıldığını görüyorum."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Ali Odabaş da "Bakanlık olarak şimdiye kadar hiç yapılmamış kütüphane çeşitleri oluşturmaya, Türkiye'ye yakışacak şekilde her yere farklı projelerde kütüphaneler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

İldeki çeşitli kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı program, Vali Varol ile Odabaş'ın "Ağrı Yeni İl Halk Kütüphanesi"nin yapımı için protokol imzalamasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez