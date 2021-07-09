Ağrı'da '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' yapılacak
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Ağrı'da '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' yapılacak

Ağrı'da '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" gerçekleştirilecek.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan Sancak Koşusu, İnanç, dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşımak, milli birlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, hatırlatmak ve 15 Temmuz'da şehit olanların anısını yaşatmak amacıyla yapılıyor. 81 ilde aynı anda 15 Temmuz günü saat 22.00'da yapılacak olan Sancak koşusu, 12'nci Mekanize Tugay Komutanlığı kavşağında başlayıp Ağrı Valiliği önünde sona erecek.

Tüm illerde olduğu gibi Ağrı'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında sancak koşusunun yapılacağını belirten Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu, sosyal mesafe kurallarına uyularak 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Her koşucu 100 metre koştuktan sonra ay yıldızlı sancağı diğer sporcuya devredecek. Toplam 2.500 metre mesafe koşulacak olan Sancak Koşusu tüm İllerde 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 22.00'da aynı anda başlatılacaktır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri Masa Tenis, Basketbol, Badminton branşlarında organize edilecek olan müsabakalar ile devam edecek. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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