Ağrı'da "15 Temmuz Sancak Koşusu" Yapıldı
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Ağrı'da "15 Temmuz Sancak Koşusu" Yapıldı

Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Sancak Koşusu" Ağrı'da da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Ağrı'da
16.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:13

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Sancak Koşusu'nda 25 sporcu 2.500 metrelik mesafeyi, "Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır" sloganıyla sancak koşusu tamamladılar.

15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek; 12.nci Mekanize Piyade Komutanlığı önünden başlayıp, Atatürk Abide Meydanı Tören Alanı'nda sona erdi. Burada 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal marşı okundu.

Burada Sancağı özel sporcu Süleyman Erim'den alan Cemil Budak yapmış olduğu açıklamada; Gençlik ve Spor Bakanlığımız koordinesinde tüm illerde olduğu gibi Ağrı'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında sancak koşusu yapıldığını belirtti.

Budak ; " Ülke genelinde her yıl düzenlenmekte olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile milli birliğimize ve demokrasiye olan inancımız güçlenmektedir.

İnanç, dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşımak, milli birlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, hatırlatmak, tüm şehitlerimizin ve 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızın anısını yaşatmak amacıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek ülke genelinde 81 ilde aynı anda başlayan 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu etkinliği Ağrı'da da gerçekleştiğini belirten Budak, katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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