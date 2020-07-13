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Ağrı'da "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" anısına Masa Tenisi Turnuvası başladı

Ağrı'da "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri başladı.

Ağrı'da
13.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:25

Ağrı'da "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri başladı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" anısına masa tenisi turnuvası başladı. Masa Tenisi turnuvası yanı sıra kort tenisi sporcuları da kortlarda kısa bir tenis gösterisi de yapıldı.

Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde 15 Nisan Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 32 sporcu katılım sağladı. 15 Temmuz Anma Programları kapsamında istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

15 Nisan Spor Salonunda yapılan turnuvayı; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cemil Budak, Ağrı Masa Tenisi İl Temsilcisi Yalçın İnanlı, sporcular izledi. Müsabakaların ardından dereceye girenlere sporculara katılım ve madalyaları 15 Temmuz 2020 tarihinde Ağrı Valiliğince düzenlenecek ödül töreninde verileceği bildirildi.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler doğrultusunda seyircisiz düzenlenecek. Sporcuların Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ettiği turnuva 2 gün sürecek.

"15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri 14 Temmuz 2020 tarihinde Badminton,15 Temmuz 2020 tarihinde ise Atletizm müsabakaları ile devam edecek. - AĞRI

Kaynak: İHA

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