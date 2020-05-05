Ağrı'da 14 günlük karantinada son iftarlarını yaptılar
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Ağrı'da 14 günlük karantinada son iftarlarını yaptılar

Ağrı'da 14 günlük karantinada son iftarlarını yaptılar
05.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'dan Ağrı'ya getirilen 182 Türk vatandaşı, 14 günlük karantinanın son iftarını yapmanın sevincini yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'dan Ağrı'ya getirilen 182 Türk vatandaşı, 14 günlük karantinanın son iftarını yapmanın sevincini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri,İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Almanya'dan Ağrı'ya getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük gözetim süresi yarın sona eriyor.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Ahmed-i Hani Yurt Müdürlüğünde tüm ihtiyaçları karşılanan Türk vatandaşları, karantinanın son gününde de ibadet edip film izleyerek vakit geçiriyor.

Ağrı'daki son iftarlarında karantinadaki bir vatandaşın ezan okumasıyla ellerini açarak dua ettikten sonra oruçlarını açan Türk vatandaşları, yarın sabah tahliye edilip memleketlerine uğurlanacak.

Vatandaşlardan Hasan Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'dan Ağrı'ya getirilmelerinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Yurttaki hizmetlerden çok memnun kaldıklarını belirten Adıyaman, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi çok seviyoruz, çok mutluyuz ve huzurluyuz. Allah bin kere razı olsun. Çok güzel çeşit çeşit yemeklerimiz geliyor. 6-7 çeşit yemeklerimiz geliyor. Hepsinden Allah razı olsun. Havlumuz ve sabunumuza varana kadar her şeyimizi verdiler. Gündüz Kur'an-ı Kerim okuyup ibadet ediyorum."

Kezban Doğan ise Kayserili olduğunu kızının düğünü için Almanya'ya gittiklerini ve koronavirüs salgını sonrası Türkiye'ye gelme taleplerinin yerine getirildi için emeği geçenlere teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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