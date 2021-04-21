Ağrı'da 138 şehidin anısına fidan dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da 138 şehidin anısına fidan dikildi

Ağrı'da 138 şehidin anısına fidan dikildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan şehit aileleri ve gazilerle birlikte fidan dikti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan şehit aileleri ve gazilerle birlikte fidan dikti.

Vali Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı nüfusuna kayıtlı 138 şehidin adının yaşatılması amacıyla düzenlenen, Ağrı Şehitliği Ağaçlandırma Programına katılarak şehit aileleri ve gazilerle beraber fidanları toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, gazilerimiz ve şehit ailelerimizin katıldığı programda fidanları toprakla buluşturan Vali Varol, vatanı canından aziz bilen tüm şehit ve gazileri saygı, minnetle andıklarını ifade etti.

Şehitlerin anıldığı programda Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından program sona erdi. - AĞRI

Ağrı'da 138 şehidin anısına fidan dikildi
Ağrı'da 138 şehidin anısına fidan dikildi
Ağrı'da 138 şehidin anısına fidan dikildi
Ağrı'da 138 şehidin anısına fidan dikildi
Ağrı'da 138 şehidin anısına fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı
Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi
Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Meral Akşener Antony Blinken Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Esra Erol Cem Yılmaz
Spor Bülent Uygun Hakan Arslan Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağrı'da 138 şehidin anısına fidan dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:27:26. #1.15#

title