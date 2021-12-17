Ağrı'da 112 ekipleri, zorlu kışa hazır

AĞRI (DHA) - AĞRI İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Ambulans Servis Başhekimliği ekipleri, zorlu kış şartları nedeniyle kapanma ihtimali olan merkez, ilçe, köy ve mezra yollarına ulaşabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, "Şu anda 45 kara ambulansı, 6 kar paletli ambulans, 2 UMKE ekip aracı ve 3 snowtrack ile kışa hazırız. Bunun yanında 18 hekim ile birlikte toplam 304 personelimiz mevcut" dedi.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan ve en çok kar alan illerin başında gelen Ağrı'da, yağış ve tipi nedeniyle yolları kapanan yerleşim birimlerine kısa sürede ulaşarak, hastayı en yakın sağlık kuruluşuna götürecek araçların bakım ve onarımı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ağrı 112 Ambulans Servisi Başhekimliği, karla mücadelede 23 istasyon, 18'i hekim olmak üzere 304 personel, 45 kara ambulansı, 6 kar paletli ambulans, 2 UMKE ekip aracı ve 3 kar üstü araç ile hizmet verecek. İl Sağlık Müdürü Dr. Coşkun Daharlı, 112 olarak kent genelinde kış şartlarını göz önünde bulundurarak, gerekli hazırlıkları yerine getirdiklerini söyledi.

Doğumu yaklaşan hamileler için 10 ya da 15 gün önceden geri bildirim aldıklarını aktaran Dr. Daharlı, "Biz de planlarımızı hava durumuna göre yaparak, vatandaşlarımızı anne otellerimize alıyoruz. Bu şekilde oluşabilecek olumsuzluklarında önüne geçmiş oluyoruz. Tabi yine de acil vakalar olabiliyor. O sürede yollar açılmamış olabiliyor. Bu durumlarda da ekiplerimiz acil çıkış yapıp, kar üstü ambulanslarımızla hastalarımıza ulaşıyor. Geçen sene ilimizde 10 tane böyle vaka ile karşılaştık. Bu vakaların 2'si asılsız çıktı. Geri kalan 8 vatandaşımıza da en kısa sürede ulaşarak, sağ salim hastanelerimize getirip, tedavilerini sağladık" diye konuştu.