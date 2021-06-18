Ağrı'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

Ağrı'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi Ağrı'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği " 112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

Ağrı'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

AĞRI - Ağrı'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği " 112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen "112 Acil Çağrı Merkezi" yeni binasında hizmete girdi.

Açılış Töreni'nde konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "Bugün burada Ağrı 112 acil Çağrı Merkezini devreye alma merasimi için bir araya geldik. Malumunuz 112 Acil Çağrı Merkezleri İçişleri Bakanlığının öncülüğünde acil çağrıların tek bir merkezden toplanılması için uzun bir zamandır yürütülen çok prestijli projelerden bir tanesi. Bu proje, vatandaşlarımıza etkin ve verimli hizmet sunabilmek gayesi içerisinde olan bizlere vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her an hızlı bir biçimde yanlarında olmamıza olanak tanıyacaktır. Dünyada sadece çok gelişmiş ülkelerde olan bu sistem bugün 74'üncü vilayet olarak devreye alınıyor. Biz bugün Ağrı olarak devreye alıyor olmanın büyük memnuniyetini yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ülkede farklı acil yardım çağrıları için (yangın, sağlık, güvenlik-asayiş) halihazırda kullanılan farklı hizmet numaralarının tek bir numara altında toplanmasını sağlamak üzere hayata geçirilen proje kapsamında kurulumu tamamlanarak devreye alım işlemlerine başlayan Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezinde inceleme gerçekleştiren Vali Varol, kurumlar arası koordinasyon ile ihtiyaç duyan vatandaşların acil durumlarına daha hızlı ve koordineli şekilde yanıt verecek merkezin Ağrı'ya ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan