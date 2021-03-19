Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı

19.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:15
Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı

AĞRI'da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken, 102 köyün yolu ulaşıma kapandı.

AĞRI'da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken, 102 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da kar yağışı, gece geç saatlerde başladı. Zaman zaman etkisi artan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Belediye ekipleri, karla kaplanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 102 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de 78 iş makinesi ve 91 kişilik personel ile kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı
Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı
Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı
Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı
Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı
Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı
Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı
Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Akif Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Aslıhan Karalar Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Cüneyt Çakır Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da 102 köy yolu, kardan kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:18:43. #1.16#
title