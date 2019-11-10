Ağrı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi

10.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:37

Ağrı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi



Kentte ilk olarak saat 08.55'de Abide Meydanındaki Atatürk Anıtına Vali Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın çelenk bırakması ile başlayan anma töreni, saatlerin 09.05'i göstermesi ile birlikte sirenler eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.



Çelenk Sunma Töreni'nin ardından anma töreni Ağrı Valiliği Koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programla devam etti.



Kültür Kongre Merkezinde günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından başlayan programda öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan "Atatürk" konulu Oratoryo ve tiyatro oyunu ile devam etti.



Daha sonra İlkokul, Ortaokul ve Liseler arası Kompozisyon ve Şiir dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Ödüllerin verilmesi ile birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.



Düzenlenen Anma Programına Vali Sayın Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kurum Amirleri, Öğretmenler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA