Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
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Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek

14.10.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:46
Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek

AĞRI Belediyesi, atık depolama alanından elektrik üretecek.

AĞRI Belediyesi, atık depolama alanından elektrik üretecek. Tesis, 10 bin 400 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Ağrı Belediyesi, Aşağı Küpkıran mekiindeki katı atık depolama alanında elektrik üretim tesisi kurdu. Küpkıran ve 100'üncü Yıl mahallelerinde önemli bir sorun olan çöp alanında yapılan tesisle ilgili yüklenici firma yöneticileriyle görüşen Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aşağı Küpkıran mevkisinde katı atık depolama alanında hayata geçecek olan birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde 10 bin 400 hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti. Sayan, "Kurulacak olan katı atık ayrıştırma tesisi ile geri dönüşüm ürünleri ekonomiye kazandırılacaktır. Yapılacak tesisin proje teknolojisi, katı atık tesisinde depolanan evsel atıkların oksijensiz ortamda çürümesi sonucu çıkan çöp gazının boru hatları vasıtasıyla toplanması ve gaz motorlarında kullanılması sonucu elektrik üretimini içermektedir" dedi.Ay sonu itibariyle elektrik üretimin başlayacağını kaydeden Başkan Sayan, "Belediyemizin çöp alanında daha önce anlaştığımız firma 20 milyona yakın bir yatırım yaptı. Dolayısıyla ay sonunda elektrik üretimine başlayacak. Belediyeye de önemli bir pay veriyor. 10 bin hanenin elektriğini biz belediyeye verilen pay olarak hesaplıyoruz. Firmamız çok güzel bir yatırım yapmış, ilimize, belediyemize ve Ağrı'ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.


Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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