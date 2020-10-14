Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
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Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek

14.10.2020 00:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 01:23

Ağrı'da yapımı sürdürülen elektrik üretim tesisinde sona gelindi.

Ağrı'da yapımı sürdürülen elektrik üretim tesisinde sona gelindi.

Küpkıran ve 100. Yıl mahalleleri arasındaki çöplük alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Savcı Sayan, daha sonra tesisin yapıldığı alandaki çalışmalara ilişkin birimlerden bilgi aldı.

Sayan, burada yaptığı açıklamada, Ağrı'nın çöp atıklarının ekonomiye kazandırılmasının kente ayrı bir değer katacağını ifade etti.

Tesisin ay sonu itibarıyla tamamlanacağını ve faaliyete başlayacağını belirten Sayan, "Tesiste çevreye duyarlı hibrit sürdürülebilir üretim yapılacak. Kurulacak katı atık ayrıştırma tesisiyle geri dönüşüm ürünleri ekonomiye kazandırılacak. Tesisle birlikte bölgede çöp sorunu ortadan kalkacak." diye konuştu.

Sayan, katı atık depolama alanında hayata geçirilecek birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisiyle yaklaşık 10 bin 400 hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanacağına dikkati çekti.

Sayan, şunları kaydetti:

"Yapılacak tesisin proje teknolojisi, katı atık tesisinde depolanan evsel atıkların oksijensiz ortamda çürümesi sonucu çıkan çöp gazının boru hatları vasıtasıyla toplanması ve gaz motorlarında kullanılması sonucu elektrik üretimini içermektedir. Belediyemiz çöp alanında daha önce anlaştığımız bir firma burada 20 milyona yakın bir yatırım yaptı. Dolayısıyla ay sonunda elektrik üretimine başlayacak. Belediyeye de önemli bir pay veriyor. 10 bin hanenin elektriğini biz belediyeye verilen pay olarak hesaplıyoruz."

Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek
Ağrı'da 10 bin 400 evin elektriği çöpten üretilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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