Ağrı'da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Ağrı'da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan şüpheli bir tır durduruldu. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından tırda yapılan aramada 1 ton 18 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Tır sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alınırken araca el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Gürbulak, Ağrı, 3. Sayfa, Haberler

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