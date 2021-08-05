Ağrı'da 1 kilo 818 gram metamfetamin ele geçirildi
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Ağrı'da 1 kilo 818 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da 1 kilo 818 gram metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu 1 kilo 818 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu 1 kilo 818 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu, Ağrı güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Tutak'ta şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Aramalar sonucunda aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 6 paket halinde 1 kilo 818 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iki şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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