Ağrı'da 1 ilçede eğitime kar engeli

10.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:08

Ağrı'nın Tutak ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 11 Şubat Salı ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA