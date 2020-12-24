Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:58
Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut AA'nın

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Turgut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" karesini seçen Turgut, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Turgut, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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