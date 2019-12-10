Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:22

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Oylamaya sunulan AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Turgut, daha sonra seçim yaptı.

Hasan Turgut, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Encümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

AA'nın uluslararası alanda da Türkiye'nin sesi olduğunu ifade eden Turgut, "Fotoğraflara baktığımızda yaşamın her alanından etkileyici kareler vardı. Haber kategorisinde bir askerin Suriye'de kız çocuğuyla çekilen fotoğrafını oldukça anlamlı ve güzel buldum. Hepsi de birbirinden güzel. Bu fotoğrafları çeken ve bizlerin oylamasına sunan herkesin emeğine sağlık." diye konuştu.

Kaynak: AA