AĞRI (İHA) - Ağrı buz kesti: Termometreler eksi 20 dereceyi gördü

AĞRI - Ağrı yeniden dondurucu soğuklara teslim oldu, termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 20 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken, kentin birçok bölgesinde buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sararken, ev ve iş yerlerinin camları dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.