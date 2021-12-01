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Ağrı beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da akşam saatlerinde etkili olan Kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ağrı'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kentteki kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının bölge için bereket olduğunu ifade eden güvenlik görevlisi Selami Kara, "Memleketimizde bu sene kuraklık vardı. Kar yağışı geç olsa da yağdı. Çiftçilerin için karın bu bölgede yağması bereket demektir. Biz bu bereketi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Merve Gökbakan/İHA

Ağrı beyaza büründü

Ağrı beyaza büründü

Ağrı beyaza büründü

Ağrı beyaza büründü

Ağrı beyaza büründü

Ağrı beyaza büründü

Ağrı beyaza büründü

Ağrı beyaza büründü

Ağrı beyaza büründü

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