Ağrı beyaza büründü

İSTANBUL (DHA) - AĞRI'da sabah saatlerinde etkili olan Kar yağışıyla birlikte özellikle köyler beyaza büründü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereye kadar düştüğü kentte kar yağışı etkili oldu. Kent beyaza bürünürken, kar alınlığı bazı köylerde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Tutak ilçesine bağlı Dağlıca Köyü İlkokulu'nda öğrenciler, kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Dükkan sahipleri de karın birikmesini önlemek için sık sık temizlik yaptı. İstanbul'dan Ağrı'ya gelen İsa Özgül, kar yağışına denk geldiği için mutlu olduğunu belirterek "İstanbul'da yaşıyorum. Buraya yakınlarımı ziyarete geldim. Karın yağmasına sevindik. Lapa lapa yağan kar çok güzel bir görüntü oluşturuyor" diye konuştu.