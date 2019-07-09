Ağrı Belediyesinin asfalt çalışmaları

Ağrı Belediyesi tarafından kent merkezinde belirlenen yollarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, asfalt sezonunun gelmesiyle çalışmaların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Erzurum Caddesi üzerinden başlatılan çalışmaların ana arterler ile ara sokaklara doğru devam edeceği bildirilen açıklamada, asfaltlamanın altyapı ve doğal gaz çalışmaları ile orantılı yürütüleceği vurgulandı.

Açıklamada, ana arter ve ara sokakların daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yapılan asfalt çalışmalarının vatandaşların sıkıntı yaşamaması için belirlenen program çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA