Ağrı Belediyesinden "ücretsiz internet" hizmeti
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Ağrı Belediyesinden "ücretsiz internet" hizmeti

Ağrı Belediyesi, şehir merkezinde belirlenen alanlarda ücretsiz internet hizmeti verilmeye başladı.

31.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:34
Ağrı Belediyesinden

Belediyesi, şehir merkezinde belirlenen alanlarda ücretsiz internet hizmeti verilmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belirlenen nokta ve parklarda vatandaşların ücretsiz internet hizmetinden yararlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Millet Bahçesi, Eski Van Caddesi, Türk Telekom karşısı Endüstri Caddesi, Kağızman Caddesi, 100.Yıl Parkı, Cumhuriyet Caddesi, Nevzat Güngör Caddesi ve Sebze Pazarı'nda ücretsiz internet hizmeti verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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