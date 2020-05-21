Ağrı Belediyesinden Kovid-19'a karşı bayram temizliği
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Ağrı Belediyesinden Kovid-19'a karşı bayram temizliği

Ağrı Belediyesince yeni tip koronaviürs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerinin bayram öncesi kentte başlattığı dezenfekte ve cadde yıkama çalışmaları devam ediyor.

21.05.2020 21:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:16

Ağrı Belediyesince yeni tip koronaviürs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerinin bayram öncesi kentte başlattığı dezenfekte ve cadde yıkama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid19 salgını nedeniyle mahalle, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması sürüyor.

Çalışma kapsamında ekiplerin çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte etmesi ve eğlenceli vakit geçirmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Ağrı Belediyesinden Kovid-19'a karşı bayram temizliği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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