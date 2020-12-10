Ağrı Belediyesi toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
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Ağrı Belediyesi toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

10.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:02
Ağrı Belediyesi toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Ağrı Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında, kentte bulunan toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları başlattı. Özelikle vatandaşların toplu olarak bulundukları ve kullandıkları alanları dezenfekte eden ekipler, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, otobüs duraklarını, bankları, parkları, banka ve ATM'lerin çevrelerini, kaldırımları ve vatandaşların hava yoluyla veya direkt temasla etkileşim içerisine girdikleri alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, salgın hastalığın ilerlemesini engellemek için dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - AĞRI

Ağrı Belediyesi toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
Ağrı Belediyesi toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
Ağrı Belediyesi toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
Ağrı Belediyesi toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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