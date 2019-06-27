Ağrı Belediyesi'nden çevre temizliği ve çöp uyarısı

Yapılan açıklamada 'Belediyemizin hazırladığı program kapsamında çöplerinizi poşet içinde, ağızları açılmayacak şekilde evlerinizin yakınındaki çöp konteynırı alanlarına çıkarınız. Çöpler kent temizliğine ve sağlık açısından çevreye olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Herkes sağlıklı, çağdaş bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Birlikte yaşadığımız kentimizde en temel hak olan temiz çevre için hep birlikte özen gösterelim. Çalışma arkadaşlarımıza bu konuda kolaylık sağlamanız dileğiyle. ' denildi.

Kaynak: Bültenler