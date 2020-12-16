Ağrı Belediyesi'nden caddelere dekoratif tabela
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Ağrı Belediyesi'nden caddelere dekoratif tabela

16.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:45
Ağrı Belediyesi'nden caddelere dekoratif tabela

Ağrı Belediyesi tarafından caddelere isimleri verilen geçmiş dönemlerde siyaset yapmış kişilerin fotoğrafı ve özgeçmişi ile hazırlanan dekoratif tabelalar yerlerine yerleştirildi.

Ağrı Belediyesi tarafından caddelere isimleri verilen geçmiş dönemlerde siyaset yapmış kişilerin fotoğrafı ve özgeçmişi ile hazırlanan dekoratif tabelalar yerlerine yerleştirildi.

Ağrı Belediyesi, 48. Hükümet döneminde Sağlık Bakanlığı yapan Dr. Yaşar Eryılmaz ve 18-19. Dönem Milletvekili Mikail Aydemir Caddelerinde fotoğrafları ve özgeçmişlerinin yer aldığı dekoratif tabelaları cadde girişlerine monte etti.

Caddelerin başlangıç noktalarına yerleştirilen ışıklı dekoratif tabelalar, hem cadde isimlerini öne çıkaracak hem de gece saatlerinde dikkat çekici ışıkları ile sürücüler tarafından rahatça görülecek şekilde tasarlandı. - AĞRI

Ağrı Belediyesi'nden caddelere dekoratif tabela
Ağrı Belediyesi'nden caddelere dekoratif tabela
Ağrı Belediyesi'nden caddelere dekoratif tabela

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:48:11. #1.14#
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