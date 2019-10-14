Ağrı Belediyesi meclis üyelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

14.10.2019 21:26

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye binası bahçesinde gerçekleştirilen ortak basın açıklamasını okuyan meclis üyesi Mehmet Alpaslan, PKK terör örgütünün 40 yıldır bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katlettiğini ve yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu söyledi.

Alpaslan, Türkiye'nin bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardır büyük bir mücadele verdiğini ifade ederek, "Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. DEAŞ ve PKK/ PYD/YPG aynıdır." dedi.

Suriye'de sekiz yıldır süren iç savaşta büyük insanlık dramlarının yaşandığını dile getiren Alpaslan, "Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir." diye konuştu.

Alpaslan, terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'den Türkiye'ye saldırılar düzenlendiğini ve terör örgütüne sağlanan binlerce tır silahın yanı sıra yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışıldığını vurguladı.

Suriye'de yaşanan iç savaşla terör örgütlerinin yüz binlerce insanı yerinden ederek Türkiye'nin kara sınırını tehdit ettiğini anlatan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz."

Kaynak: AA