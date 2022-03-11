Ağrı Belediyesi kış şartları nedeniyle bozulan yolları onarıyor - Haberler

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Ağrı Belediyesi kış şartları nedeniyle bozulan yolları onarıyor

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı Belediyesi kış şartları nedeniyle bozulan yolları onarıyor

Ağrı Belediyesi, kış şartları nedeniyle bozulan yolları onarmaya başladı.

AĞRI (AA) - Ağrı Belediyesi, kış şartları nedeniyle bozulan yolları onarmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çetin geçen kış şartlarının ardından yolların bozulduğu ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince onarım çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Kent merkezinde asfaltlama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Ağrı Belediyesi asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar, yağmur ve ağır tonajlı araçlar tarafından zedelenen alanların tamiratlarını aralıksız sürdüren ekipler, oluşan çukurların doldurulması ile araç sürücülerinin zor anlar yaşamasının da önüne geçiyor." ifadeleri kullanıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü, Tragger, Ağrı, Güncel, Haberler

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