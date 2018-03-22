Ağrı Belediyesi, Kentin Çehresini Değiştiriyor

Ağrı Belediyesi, Ağrı- Hamur karayolundaki 90 dönümlük alanda peyzaj çalışmalarına başladı.



Ağrı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 4 kilometre uzunluğundaki 90 dönümlük alanda peyzaj ve ağaçlandırma çalışması başlattı.

Belediye, havalimanı yolu üzerinde yapılacak olan 90 dönümlük alana, 360 bin çalı ve 8 bin boylu ağaç ekilerek peyzaj çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında şehir merkezi güzergahında yapılacak aydınlatma, saha içi yürüyüş yolu ile kenti temsil eden Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi figürleri uygulayacak belediye, bölgeyi görsel açıdan iyileştirecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ağrı Valisi ve Belediye Başkanvekili Süleyman Elban, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Elban, burada yaptığı açıklamada, "Şehrimizin girişlerinde iyi olmayan görüntüleri kaldırarak, şehrimize ve Ağrı halkına yakışır bir peyzaj düzenlemesi gerçekleştireceğiz. Çalışmaları sadece havalimanı güzergahına değil diğer çevre yolu güzergahlarına da uygulamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.