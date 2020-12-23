Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı
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Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı

23.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:37
Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı

Ağrı Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Ağrı Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, temizleme çalışmalarına tüm hızıyla başladı. Ağrı Belediyesine bağlı Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, greyder, kamyon, yükleyici ve kepçe olmak üzere toplam 21 araç ve 45 personel ile şehir merkezi başta olmak üzere mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştirirken, kaldırımlarda da kar küreme çalışması yapılıyor. - AĞRI

Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı
Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı
Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı
Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı
Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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