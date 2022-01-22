Ağrı Belediyesi kar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Haberler
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Ağrı Belediyesi kar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Yerel

- Ağrı Belediyesi kar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor Ağrı Belediyesi etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde kar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AĞRI (İHA) - - Ağrı Belediyesi kar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

AĞRI - Ağrı Belediyesi etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde kar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri greyder, kamyon, yükleyici ve kepçelerle kar çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız sürdürüyor. Ekipler, şehir içinde biriken karları iş makineleri ile şehir dışına taşıyarak ulaşımı rahatlatıyor.

Yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor. Sokaklarda yapılan çalışmaların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme çalışması yapılıyor.

Ağrı Belediyesi kar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Ağrı Belediyesi kar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Ağrı Belediyesi kar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

Ağrı, kar, Yerel, Haber

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