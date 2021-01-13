Ağrı Belediyesi ile SERKA arasında protokol imzalandı

Ağrı Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında yeni projelerin hayata geçirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir arasında imzalanan protokol kapsamında kentte, "SOGEP ile Işıldayan Atölyeler" ve "Benim Mahallem Benim Parkım" projeleri hayata geçirilecek.

Belediye Başkanı Sayan, yaptığı açıklamada, Işıldayan Atölyeler Projesi ile halkı üretime sevk edeceklerini ve Benim Mahallem Benim Parkım Projesi ile de mahallelere park yapacaklarını söyledi.

SERKA Genel Sekreteri Taşdemir ise Belediye Başkanı Sayan'a teşekkür ederek, daha güzel projeleri birlikte gerçekleştireceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez