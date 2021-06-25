Ağrı Belediyesi Filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma Aracı ekledi
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Ağrı Belediyesi Filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma Aracı ekledi

Ağrı Belediyesi Filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma Aracı ekledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı Belediyesi araç filosuna Cenaze Nakil aracı ve Kanal açma aracı (Kuka) ekledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından Su ve Kanalizasyon İşleri müdürlüğüne alınan Kanal Açma Aracı ile birlikte altyapıda yaşanacak sorunlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olacak. Ağrı'da tüm hizmet alanlarında yenilikçi ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Sayan, teslim alınan cenaze nakil aracı ile birlikte tüm birimlerde belediyenin öz malı olan araçlarla hizmet ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kiralık araç işini bitirdik. Filomuza kattığımı araçlar ile belediye olarak tüm işi kendi imkanlarımızla yürütmeye çalıştık. Her geçen gün belediyemize kazandırdığımız imkanlar ve ilimize kattığımı değeri her geen gün artırarak devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında alt yapı sistemimizde ihtiyaç olan kanal temizleme aracı için girişimlerde bulunduk. Çevre Bakanlığımıza bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bey'e de göndermiş olduğu cenaze nakil aracı için teşekkür ederiz. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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