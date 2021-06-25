Ağrı Belediyesi filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma aracı ekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı Belediyesi filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma aracı ekledi

Ağrı Belediyesi filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma aracı ekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Belediyesi araç filosuna Cenaze Nakil aracı ve Kanal açma aracı (KUKA) ekledi.

Ağrı Belediyesi araç filosuna Cenaze Nakil aracı ve Kanal açma aracı (KUKA) ekledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne alınan kanal açma aracı ile birlikte altyapıda yaşanan soruların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Ağrı'da tüm hizmet alanlarında yenilikçi ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Sayan "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kiralık araç işini bitirdik. Filomuza kattığımı araçlar ile belediye olarak tüm işi kendi imkanlarımızla yürütmeye çalıştık. Her geçen gün belediyemize kazandırdığımız imkanlar ve ilimize kattığımı değeri her geçen gün artırarak devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında alt yapı sistemimizde ihtiyaç olan kanal temizleme aracı için girişimlerde bulunduk. Çevre Bakanlığımıza bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bey'e de göndermiş olduğu cenaze nakil aracı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - AĞRI

Ağrı Belediyesi filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma aracı ekledi
Ağrı Belediyesi filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma aracı ekledi
Ağrı Belediyesi filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma aracı ekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun
Spor Mert Müldür Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı Belediyesi filosuna Cenaze Nakil ve Kanal Açma aracı ekledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:44:14. #1.14#

title