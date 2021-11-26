Ağrı Belediyesi ekmeği 1 lira 40 kuruştan satacak

AĞRI (AA) - Ağrı Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmekler 1 lira 40 kuruştan satılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk ekmek fabrikasını ziyaret eden Belediye Başkanı Savcı Sayan, burada incelemelerde bulundu.

Sayan, buradaki açıklamasında, ekmek üzerine son günlerde spekülasyon ve manipülasyonların yapıldığını belirtti.

Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının yükseleceğiyle ilgili algı yaratıldığını dile getiren Sayan, şunları kaydetti:

"Biz Ağrı Belediyesi olarak bugünden itibaren yarın piyasada olacak şekilde 1 lira 40 kuruştan ekmeğimizi satışa sunuyoruz. Dolayısıyla Ağrı'daki vatandaşlarımız belki de Türkiye'de en ucuz fiyata ekmek alabilecek. Ekmek bulunmaması ya da fiyatın yüksek olması konusunda herhangi bir korku olmasın. Ekmek bizim için kutsaldır. Halkımız için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yarından itibaren bütün marketlere de ekmek vereceğiz. Yaklaşık olarak günde 100 bin ekmek üreteceğiz. İhtiyaç olması halinde de kapasiteyi daha da artıracağız."

Sayan, en ucuz ulaşımın kentte olduğunu savunarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da inşallah Ağrı'yı örnek alır, ekmek fiyatını aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa 'Biz ekmek üretip oraya gönderelim.' diyeceğiz ama ayıp olacak." ifadelerini kullandı.

Sayan, il merkezinde çeşitli noktalara yerleştirilen 15 büfeyle vatandaşların ekmek tedarik etme konusunda da sorun yaşamayacağını bildirdi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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