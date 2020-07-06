Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu Balık Gölü'nde faaliyet gerçekleştirdi Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, dağcılık faaliyetleri kapsamında Balık Gölü ve Ziyaret Tepe'ye zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, dağcılık faaliyetleri kapsamında Balık Gölü ve Ziyaret Tepe'ye zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın verdiği destekle kurulduğu günden bu yana sportif faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekip son olarak 5 Temmuz 2020 Pazar günü Taşlıçay ilçesinde bulunan ülkenin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü ve Ziyaret Tepe'ye zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek tırmanışlarını tamamlayan Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, faaliyetlerini düzenli olarak devam ettirecek. - AĞRI

Kaynak: İHA