Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Konya'da silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarıyla görüştü, taziye dileklerini iletti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Konya'da silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarıyla görüştü, taziye dileklerini iletti.

Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan taziye evine, beraberinde Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ile gelen Savcı Sayan, hayatını kaybeden ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yakınlarını kaybedenlerin yaşadıkları acıyı paylaştıklarını ifade eden Sayan, güvenlik güçlerinin en kısa sürede olayın fail ya da faillerini bularak adaletin önüne çıkaracağını söyledi.

Vatandaşlardan özellikle sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini isteyen Sayan, "Bunlar Kürt'ün ve Türk'ün rahatını bozmak için harekete geçmiş kendini bilmez insanlardır. 7 kişinin ölümünü öne sürüp 'Kürtlere zulüm yapılıyor' diyenler bu ülkede 40 yıldır Kürtleri öldürüyor." dedi.

Ziyaret, hayatını kaybeden 7 kişi için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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