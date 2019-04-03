Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Fırçayla Sokakları Temizledi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, mahallelerde temizlik yapan işçinin elindeki fırçayı alarak sokakları temizledi.

Ağrı'da 31 Mart Yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, mahalleleri gezerek vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sayan, Fatih mahallesinin sokaklarını temizleyen işçinin yanına gitti. İşçinin elindeki fırçayı eline alan Başkan Sayan, sokağı temizlemeye başladı. Şaşkınlığa uğrayan işçi, Başkan Sayan'ın elindeki fırçayı almaya çalıştı. Başkan Sayan, temizlik yaparken elindeki fırçayı almaya çalışan işçiyi geri çevirerek temizlemeye devam etti. Mahalle ziyaretlerinde hayvanlarına saman vermek için torbaları dolduran vatandaşı gören Başkan Sayan, vatandaşın yanına giderek yardım etti. Bir süre vatandaşla sohbet eden Başkan Sayan, mahalledeki çocukların yanına giderek yakından ilgilendi. Başkan Sayan, vatandaşa teşekkür ziyaretine devam etti. Sosyal medya hesabında mahalle ziyaretlerini paylaşan Sayan," Ağrı sokaklarında bu sefer teşekkür etmek için dolaşıyoruz. Vatandaşımızın ilettiği tüm sorunlara çözüm olacağız" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA