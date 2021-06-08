Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "Diyarbakır Anneleri'ne destek için 2 bin gençle Diyarbakır'a yürüyeceğiz"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan evlatlarının kurtarılması için eylem yapan annelere destek için 2 bin gençle Diyarbakır'a yürüyeceklerini söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan evlatlarının kurtarılması için eylem yapan annelere destek için 2 bin gençle Diyarbakır'a yürüyeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Sayan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sentetik futbol sahasında belediye tarafından ücretsiz açılan kurstaki parkurlarda, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Spor Lisesi ve polislik sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Sayan, onlara tatlı ikramında bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Sayan, bölge için gençlerin geleceğinin çok önemli olduğunu ve onları çok önemsediklerini söyledi.

Gençlerin her türlü masrafını karşıladıklarını belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Vali, kaymakam, hakim, savcı olarak devletin her kademesinde, neresi olursa olsun oralarda olması gerekirken ne yazık ki bugüne kadar birçok gencimiz terör örgütlerince kandırıldı. Bunu engellemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz."

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için bekleyen Diyarbakır Anneleri'ne dikkati çeken Sayan, "Diyarbakır Anneleri'ne destek için yakın zamanda 2 bin gençle yürüyerek Diyarbakır'a gideceğiz. Biz bu gençlerle Diyarbakır Anneleri'ne yürüyeceğiz. Onların elini öpeceğiz, evlat acısının, anne yüreğinin ne olduğunu bütün Türkiye görecek." ifadesini kullandı.

Sayan, gençlere yönelik hizmetlerin devam etmesi için hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem partilerinin genel merkezi hem de bakanlardan sürekli destek gördüklerini vurguladı.

Belediye Başkanı Sayan, gençleri uyuşturucudan uzak tutup geleneklerine ve göreneklerine bağlı, anne ile babasını dinleyen, terör örgütlerine yem olmayan gençler olarak yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez