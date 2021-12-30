Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan sıcak suyla 'soğuk hava' deneyi - Haberler
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan sıcak suyla 'soğuk hava' deneyi

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan sıcak suyla 'soğuk hava' deneyi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düştüğü kent merkezinde sıcak suyu havaya atarak soğuğun etkisini gösterdi.

AĞRI (DHA) - AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düştüğü kent merkezinde sıcak suyu havaya atarak soğuğun etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisine giren Ağrı'da deney yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, saatler 23.55'i gösterdiğinde, elinde tuttuğu bir maşrapa suyu havaya fırlattı. Su, soğuğun etkisiyle kristal buza dönüştü. Sayan'ın deneyini, çevredekiler de cep telefonlarıyla kaydetti. Başkan Savcı Sayan, Ağrı'daki soğuk deneyini, "Şu anda saat 23.55, Ağrı'da havanın ne kadar soğuk olduğunu göstermek istiyorum. Havaya sıcak su atacağım, görüntüyü sizinle paylaşacağım" sözleriyle sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Bu arada meteorolojiden alınan verilere göre dün gece Ağrı ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

Ağrı merkez: -24, Diyadin -14.2, Doğubayazıt -9.5, Eleşkirt -23.0, Taşlıçay -23.1, Tutak -19.7


- Ağrı
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan sıcak suyla 'soğuk hava' deneyi

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan sıcak suyla 'soğuk hava' deneyi

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan sıcak suyla 'soğuk hava' deneyi

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan sıcak suyla 'soğuk hava' deneyi

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