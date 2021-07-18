Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan down sendromlu vatandaşa bayram sürprizi
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan down sendromlu vatandaşa bayram sürprizi

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan down sendromlu vatandaşa bayram sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, saha ziyaretlerinde kendisine eşlik eden ve kurban bayramı öncesinde bayram hediyesi olarak elbise aldığı down sendromlu Cemalettin Aksakboğa'nın mutluluğu gözlerinden okundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, saha ziyaretlerinde kendisine eşlik eden ve kurban bayramı öncesinde bayram hediyesi olarak elbise aldığı down sendromlu Cemalettin Aksakboğa'nın mutluluğu gözlerinden okundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkezdeki Hürriyet Mahallesi yol asfalt çalışmalarında incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Sayan, "Bölgenin en büyük Türkiye'nin 4'üncü büyük sıcak asfalt plentini Doğunun parlayan yıldızı Ağrı'ya kurmanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğe dair inşa ettiğimiz Ağrı'da, kurduğumuz son sistem plent ile asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz asfaltlama çalışmalarına başlamıştır" dedi.

Daha sonra ziyaretlerinde çocuklarla bir araya gelerek onlara hediyeler dağıtan Başkan Sayan, çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Sayan, saha ziyaretlerinde kendisine eşlik eden down sendromlu Cemalettin Aksakboğa'yı makam aracına alarak mağazaya götürdü. Kurban Bayramı dolayısıyla bayram hediyesi olarak kendisine elbise aldığı Aksakboğa'yı kendi eliyle giydiren Başkan Sayan, bayram harçlığı vererek Aksakboğa'nın bayramını kutladı. Aksakboğaile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Sayan, "Bugün saha ziyaretlerinde bize eşlik eden özel insan Cemal kardeşimize bayramlıkları çok yakıştı" notunu yazdı.

(Recep Çirik/İHA)

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan down sendromlu vatandaşa bayram sürprizi
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan down sendromlu vatandaşa bayram sürprizi
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan down sendromlu vatandaşa bayram sürprizi
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan down sendromlu vatandaşa bayram sürprizi
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan down sendromlu vatandaşa bayram sürprizi
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan down sendromlu vatandaşa bayram sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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