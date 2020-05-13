Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan'ın iddialarına yanıt DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın Ağrı Belediye yönetiminin, işçilerin Hizmet-İş Sendikasına geçmesi için baskı, şantaj ve tehdit uyguladığını iddia etmesi üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın Ağrı Belediye yönetiminin, işçilerin Hizmet-İş Sendikasına geçmesi için baskı, şantaj ve tehdit uyguladığını iddia etmesi üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan Ağrı Belediye yönetiminin, işçilerin Hizmet-İş sendikasına geçmesi için baskı, şantaj ve tehdit uyguladığımızı iddia etmiş. Konuya dair açıklamasında Covid-19 salgını dolayısıyla sendikalarının Ağrı Şubesinin sağlık nedenleriyle toplantı yapmadıklarını, bizim bunu fırsat bilip üyelerini tehdit ettiğimizi söylüyor ve bizleri Ağrı Belediyesi yönetimini Covid-19'dan daha tehlikeli ilan ediyor. Bizleri mahkemeye vereceklerini söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Elbette dava açma hakları var. Aynı şekilde bizim de karşı dava açma hakkımız var. Dava haklarından önce siz değerli basın mensuplarını ve kamuoyuna açıklama yapmak bizim kurumsal görevimizdir. Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2020 verilerine göre ülkemizde yaklaşık 2 milyon sendikalı işçi, emekçi kardeşlerimiz bulunmaktadır. DİSK 184 bin üye mevcudu ile en son sıralarda yer almanın öz eleştirisini vermek yerine sırtımızdan mazlum edebiyatı yaparak başarısızlığını sümen altı etmeye çalışıyor. 1 Nisan 2019'da Ağrı Belediye Başkanı seçildiğim tarihten bu güne kadar "ideolojisi, fikri, inancı, sosyal konumu ve cinsiyeti" ne olursa olsun kimseyi işten çıkarmadığımı, kimsenin ekmeğine el uzatmadığımı bütün Ağrı halkı biliyor. DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, galiba beni İBB'nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yaptığı işçi kıyımları ile karıştırıyor. DİSK keşke sempati duydukları sözde demokrat CHP belediyelerinin emekçi kıyımlarına tepki gösterse. Biz Ağrı Belediyesi olarak bütün sendikaların örgütlenme özgürlüğünü savunuyoruz. İsteyen emekçi, işçi kardeşimiz istediği sendikaya üye olma hakkının savunucularıyız. Birçok emekçi kardeşim sendika ağalarının kendilerine baskı uyguladıklarını bu dönem de hür iradelerini kullanmak istediklerini söylemesi bizler için sadece sevinç kaynağı olmuştur. Sendika tercihlerini değişmek isteyen işçi emekçi kardeşlerimizin iradelerine dair söz söyleme hakkını DİSK yetkilileri hangi insan hakları maddesine dair yorumluyor? Dünyanın bütün sistemleri Covid-19 salgını sürecinde dijital/görüntülü toplantılar yapıp bilgi akışında bulunup hizmet etmeye devam ederken, bu salgından dolayı Ağrı şubesi toplantı yapamadı mazereti doğrusu tamda DİSK beceriksizliğine yakışır biz mazeret olmuş. Ağrı özeline dönersek; ABD'ye maske yardımı yapıldığında DİSK Ağrı şube başkanı Ersin Erincik'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şahsımı kast ederek, Bunlar ABD'ye maske yardımı yaptı ABD'de terör örgütü PYD yardım etti. Bunlar için teröre yardım yataklıktan dava açalım dediğini biliyor mu Sayın Çalışkan? Bilgi ve belgeler elimizde mevcut olup mahkeme sürecinde siz değerli basın mensuplarına sunacağız. 20 yıldır ne hikmetse değişmez " yerine kimse gelemez" sendika ağalığını ilan etmiş, sendikayı bireysel emellerine, hırslarına, iftiralarına alet eden ve buradaki toplumsal dokuyu hassasiyetlerini zedeleyen DİSK Ağrı Şube Başkanı Erincik'in tehditlerle Hak-iş'in, Türk-iş'in Ağrı Belediyesi'nde örgütlenmesine engel olduğundan habersiz olmaları çok manidar. İnsan haklarına dem vuran Sayın Çalışkan'ın literatüründe Hak-iş, Türk-iş'in sendikalar faaliyetlerinin galiba bir kıymeti harbiyesi yoktur. Kıymetli Ağrı halkı biliyor ki ekmek benim en kutsal davamdır. Bu kentte "para gücü, sendika gücü, parti gücü ve basın gücü" ile bizleri istedikleri şekle koyacaklarını düşünenlere şunu sizin vasıtanızla ileteyim. Bizi halk seçti. Halkın emaneti cehennem ateşinden daha yakıcıdır. Ne sendika ağaları ne de hukuksuzluğa bulaşanlara tavizimiz olamaz. Muhatabımız HAK'kın korkusu ile halktır." - AĞRI

Kaynak: İHA