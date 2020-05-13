Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan'ın iddialarına yanıt
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan'ın iddialarına yanıt

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın Ağrı Belediye yönetiminin, işçilerin Hizmet-İş Sendikasına geçmesi için baskı, şantaj ve tehdit uyguladığını iddia etmesi üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan'ın iddialarına yanıt
13.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:02

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın Ağrı Belediye yönetiminin, işçilerin Hizmet-İş Sendikasına geçmesi için baskı, şantaj ve tehdit uyguladığını iddia etmesi üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan Ağrı Belediye yönetiminin, işçilerin Hizmet-İş sendikasına geçmesi için baskı, şantaj ve tehdit uyguladığımızı iddia etmiş. Konuya dair açıklamasında Covid-19 salgını dolayısıyla sendikalarının Ağrı Şubesinin sağlık nedenleriyle toplantı yapmadıklarını, bizim bunu fırsat bilip üyelerini tehdit ettiğimizi söylüyor ve bizleri Ağrı Belediyesi yönetimini Covid-19'dan daha tehlikeli ilan ediyor. Bizleri mahkemeye vereceklerini söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Elbette dava açma hakları var. Aynı şekilde bizim de karşı dava açma hakkımız var. Dava haklarından önce siz değerli basın mensuplarını ve kamuoyuna açıklama yapmak bizim kurumsal görevimizdir. Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2020 verilerine göre ülkemizde yaklaşık 2 milyon sendikalı işçi, emekçi kardeşlerimiz bulunmaktadır. DİSK 184 bin üye mevcudu ile en son sıralarda yer almanın öz eleştirisini vermek yerine sırtımızdan mazlum edebiyatı yaparak başarısızlığını sümen altı etmeye çalışıyor. 1 Nisan 2019'da Ağrı Belediye Başkanı seçildiğim tarihten bu güne kadar "ideolojisi, fikri, inancı, sosyal konumu ve cinsiyeti" ne olursa olsun kimseyi işten çıkarmadığımı, kimsenin ekmeğine el uzatmadığımı bütün Ağrı halkı biliyor. DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, galiba beni İBB'nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yaptığı işçi kıyımları ile karıştırıyor. DİSK keşke sempati duydukları sözde demokrat CHP belediyelerinin emekçi kıyımlarına tepki gösterse. Biz Ağrı Belediyesi olarak bütün sendikaların örgütlenme özgürlüğünü savunuyoruz. İsteyen emekçi, işçi kardeşimiz istediği sendikaya üye olma hakkının savunucularıyız. Birçok emekçi kardeşim sendika ağalarının kendilerine baskı uyguladıklarını bu dönem de hür iradelerini kullanmak istediklerini söylemesi bizler için sadece sevinç kaynağı olmuştur. Sendika tercihlerini değişmek isteyen işçi emekçi kardeşlerimizin iradelerine dair söz söyleme hakkını DİSK yetkilileri hangi insan hakları maddesine dair yorumluyor? Dünyanın bütün sistemleri Covid-19 salgını sürecinde dijital/görüntülü toplantılar yapıp bilgi akışında bulunup hizmet etmeye devam ederken, bu salgından dolayı Ağrı şubesi toplantı yapamadı mazereti doğrusu tamda DİSK beceriksizliğine yakışır biz mazeret olmuş. Ağrı özeline dönersek; ABD'ye maske yardımı yapıldığında DİSK Ağrı şube başkanı Ersin Erincik'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şahsımı kast ederek, Bunlar ABD'ye maske yardımı yaptı ABD'de terör örgütü PYD yardım etti. Bunlar için teröre yardım yataklıktan dava açalım dediğini biliyor mu Sayın Çalışkan? Bilgi ve belgeler elimizde mevcut olup mahkeme sürecinde siz değerli basın mensuplarına sunacağız. 20 yıldır ne hikmetse değişmez " yerine kimse gelemez" sendika ağalığını ilan etmiş, sendikayı bireysel emellerine, hırslarına, iftiralarına alet eden ve buradaki toplumsal dokuyu hassasiyetlerini zedeleyen DİSK Ağrı Şube Başkanı Erincik'in tehditlerle Hak-iş'in, Türk-iş'in Ağrı Belediyesi'nde örgütlenmesine engel olduğundan habersiz olmaları çok manidar. İnsan haklarına dem vuran Sayın Çalışkan'ın literatüründe Hak-iş, Türk-iş'in sendikalar faaliyetlerinin galiba bir kıymeti harbiyesi yoktur. Kıymetli Ağrı halkı biliyor ki ekmek benim en kutsal davamdır. Bu kentte "para gücü, sendika gücü, parti gücü ve basın gücü" ile bizleri istedikleri şekle koyacaklarını düşünenlere şunu sizin vasıtanızla ileteyim. Bizi halk seçti. Halkın emaneti cehennem ateşinden daha yakıcıdır. Ne sendika ağaları ne de hukuksuzluğa bulaşanlara tavizimiz olamaz. Muhatabımız HAK'kın korkusu ile halktır." - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Haber
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz Haber
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Haber
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Acun Ilıcalı, 'Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Meral Akşener Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Sinem Kobal Ersin Korkut Jennifer Lopez
Spor Lionel Messi Gökhan Gönül Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan'ın iddialarına yanıt - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 16:10:38. #1.15#
title